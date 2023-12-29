Вице-мэр Нижневартовска внезапно ушел в отставку под Новый год

В Нижневартовске свой пост покидает заместитель мэра Николай Лукаш, работавший в администрации с 2015 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал мэрии.

"Николай Владимирович Лукаш 9 января 2024 года по собственному желанию оставляет должность заместителя главы города", – говорится в сообщении.

Лукаш курировал вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка, безопасности и другие сферы, относящиеся к этому блоку.

Исполнять его обязанности временно будет начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергей Ефремов.