Военный аналитик Краснов раскритиковал высказывания главы ВЦИОМ про основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Бывший руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был человеком, заслуги которого известны на весь мир, а деятельность его компании помогла России и ее народу получить ответы на многие, нерешаемые десятилетиями вопросы. Такую точку зрения высказал журналист и военный аналитик Петр Краснов в ответ на высказывания главы ВЦИОМ Валерия Федорова.

«Во-первых, высказанное главой ВЦИОМ Федоровым мнение — это мнение исключительно самого Федорова и останется на его совести. Вся страна признает заслуги Пригожина и созданного им подразделения, скажу дальше больше — эти заслуги, скрипя зубами от ненависти, признает весь мир. И искренне раздражает, что точно такой же скрежет зубов, как и от врагов России, мы слышим из уст человека, который, по логике, должен представлять беспристрастно мнение народа», — заявил Краснов.

Журналист отметил, что бывший глава ЧВК «Вагнер» всегда был открытым и смелым человеком, который поднимал те вопросы, о которых другие пытались забыть или боялись произнести их вслух. Ответы на эти вопросы ждала вся страна, и Пригожин открыто добивался их получения.

«Касаемо "заигрался". Пригожин задавал те вопросы, на которые ни Москва, ни тем более высокие российские элиты не могут внятно ответить не только с начала СВО, а в целом за 30 лет российской государственности — о проблемах русской идентичности, об идеологии и о справедливой награде для тех, кто положил жизнь за государство Российское. Но при этом, ответов на эти вопросы ждала вся страна, так как всех беспокоили те же вопросы и те же проблемы. И когда ответов на вопросы не последовало – он решил добиться справедливости и для своих бойцов, за которых всегда стоял горой, и для всех жаждущих ответов россиян», — подчеркнул журналист.

По словам Краснова, роль Пригожина в российском государстве была серьезной и весомой. Он отметил, что основатель «Оркестра», исходя из его качеств, всегда принимал важные решения в критические моменты и сделал много полезных вещей для того, чтобы «система» не разрушилась от противоречий внутри нее.

По его мнению, роль и деятельность главы «музыкантов» значительно отличается от той, о которой рассказывает руководитель ВЦИОМ. Журналист добавил, что Федоров неверно оценивает поступки Пригожина и не до конца понимает, какое значение он имел для России.

«Касаемо "несистемного игрока". Федоров, видимо, не в курсе за теорию "черного лебедя" — так в финансах и в политической мысли называется непредсказуемое событие, которому потом простые люди пытаются найти удобное им рациональное объяснение. Федоров, видимо, не в курсе, что в любой крепкой современной системе нужен такой "несистемный игрок", такой "трикстер", и сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в критический момент такой персонаж не будет действовать по шаблону, предлагаемому системой (так как шаблонные методы в кризис не работают) — и найдет единственно верное и при этом парадоксальное для устоявшейся системы решение. Во-вторых, чтобы слаженная система не разрушилась от внутренних противоречий, такой "несистемный игрок" может провести ряд отрезвляющих действий, что-то типа теста на прочность — который покажет, какое звено в системе является слабым и что нужно исправить», — резюмировал военный аналитик.