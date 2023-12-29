ЦИК допустил Русских к сбору подписей для участия в выборах

Центризбирком РФ на заседании в пятницу зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения экоактивистки и бьюти-блогера из Екатеринбурга Рады Русских на выборах главы государства в марте 2024 года, и разрешил ей открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

О своем намерении идти на выборы Русских объявила 12 декабря, в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 17 декабря Русских провела встречу с инициативной группой, но с первой попытки необходимые 500 подписей в свою поддержку не набрала. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей (529), в этот же день она подала документы в ЦИК.

Аналогичное решение по регистрации группы избирателей ЦИК принял по самовыдвиженцу - экоблогеру Анатолию Баташеву.

Теперь Русских и Баташеву как кандидатам-самовыдвиженцам предстоит до конца января собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.