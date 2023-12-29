В Екатеринбурге четверых иностранцев задержали за поддержку сирийских террористов

В Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, оказывающих финансовую поддержку участникам запрещённой в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад", находящимся на территории Сирии.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, в ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, имеющие значения для уголовного дела и свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама.

Установлено, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным весной 2002 года.

Возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



