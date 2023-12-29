29 Декабря 2023
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Фото: УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге четверых иностранцев задержали за поддержку сирийских террористов

В Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, оказывающих финансовую поддержку участникам запрещённой в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад", находящимся на территории Сирии.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, в ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, имеющие значения для уголовного дела и свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама.

Задержание сторонников "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещено в РФ)(2023)|Фото: УФСБ по Свердловской области

Установлено, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным весной 2002 года.

Возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержание сторонников "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещено в РФ)(2023)|Фото: УФСБ по Свердловской области

Теги: Катиба Таухид Валь-Джихад, ФСБ


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