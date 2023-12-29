29 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Свердловские следователи помогают найти людей, пропавших в зоне спецоперации

В Следственный комитет поступают просьбы о том, чтобы помочь найти родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в том числе мобилизованных. Граждане из разных регионов сообщают, что потеряли с ними связь. Следственные органы помогают в поисках и установлении их местонахождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Там дали разъяснение, что делать, если потеряли связь с родственником, который находится в зоне спецоперации. В подобных случаях необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных. Следователи помогут свердловчанам выяснить местонахождение родственников, находящихся в зоне специальной военной операции, в том числе мобилизованных.

Для этого гражданам необходимо обратиться в территориальное следственное управление СКР. Подать заявление с указанием всех необходимых данным можно не только на личном приёме, но и дистанционно. В частности, на сайте СУ СКР по Свердловской области функционирует Интернет-приёмная, с помощью которой можно направить обращение. Также есть вариант связаться с сотрудниками ведомства в официальной группе ведомства во "ВКонтакте". Кроме того, круглосуточно работает телефон "горячей линии" для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(343)205-82-00.

"Работа с обращениями и заявлениями всегда была и остаётся приоритетным направлением деятельности органов Следственного комитета России", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Теги: поиск людей пропавших в зоне спецоперации, СКР


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