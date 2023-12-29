Трех саратовских чиновников уволили после критики от Володина

Трех чиновников из Саратовской области отправили в отставку после критики в их адрес со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина (регион является его родиной и избирательным округом). Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 28 декабря уволил зампреда регионального правительства Павла Мигачева, замминистра строительства и ЖКХ, главного архитектора области Анну Смирнову и начальника государственной жилищной инспекции Владимира Томашенцева, сообщает РБК.



Ранее в тот же день регион посетил Володин. На встрече с жителями Кировского района Саратова он раскритиковал работу этих чиновников и призвал "избавиться от балласта в этом году и в следующий не брать". Спикер Госдумы заявил, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере региона "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". В частности, при посещении микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались ему на переполнение школ, аналогичная проблема возникла в микрорайоне "Зеленая горка".