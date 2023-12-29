"Тулунский маньяк" погиб в ходе боев на СВО

Павел Шувалов, известный как "тулунский маньяк", погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине, сообщила Lenta.ru со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

В апреле 2023 года, отбывая 24-летний срок, он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и в начале мая прибыл в зону проведения спецоперации. Павел Шувалов погиб 29 мая в боях на территории Луганской области, его смерть подтвердили трое однополчан. По их словам, тело Павла Шувалова не удалось забрать с поля боя.

Напомним, в 2021 году Иркутский областной суд приговорил Павла Шувалова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие смогло доказать причастность Шувалова лишь к двум изнасилованиям и двум убийствам, хотя правоохранительные органы располагают информацией о его участии как минимум в трех десятках преступлений, совершенных в городе Тулуне Иркутской области.