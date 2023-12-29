Сверкающие шары, гирлянды и световые композиции - Фонд святой Екатерины помог украсить столицу Урала к Новому году

Более 50 000 светодиодов засверкали в сердце Екатеринбурга у часовни святой Екатерины. В самом центре города начал работать пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар». Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством.

Деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом.

Еще один гигантский новогодний шар появился в парке Энгельса. В этом году Фонд святой Екатерины полностью реконструировал пространство парка, и теперь жители гуляют там и летом, и зимой.

Кроме того, световые композиции традиционно установлены у храма Большой Златоуст и храма Иннокентия Московского.

Отметим, что Фонд святой Екатерины уже несколько лет украшает столицу Урала к Новому году и Рождеству.