29 Декабря 2023
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Фото: фонд святой Екатерины

Сверкающие шары, гирлянды и световые композиции - Фонд святой Екатерины помог украсить столицу Урала к Новому году

Более 50 000 светодиодов засверкали в сердце Екатеринбурга у часовни святой Екатерины. В самом центре города начал работать пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар». Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством.

новогодний екатеринбург(2023)|Фото: фонд святой Екатерины

Деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом.

новогодний екатеринбург(2023)|Фото: фонд святой Екатерины

Еще один гигантский новогодний шар появился в парке Энгельса. В этом году Фонд святой Екатерины полностью реконструировал пространство парка, и теперь жители гуляют там и летом, и зимой.

новогодний екатеринбург(2023)|Фото: фонд святой Екатерины

Кроме того, световые композиции традиционно установлены у храма Большой Златоуст и храма Иннокентия Московского.

новогодний екатеринбург(2023)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что Фонд святой Екатерины уже несколько лет украшает столицу Урала к Новому году и Рождеству.

Теги: новогодний екатеринбург, фонд святой екатерины, украшение города к новому году


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