29 Декабря 2023
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Фото: t.me/urfo_info

Попробовали себя в роли машинистов и пожарных: "Елка желаний" осуществила мечты маленьких уральцев

Сбылись новогодние желания еще четверых жителей УрФО. Ребята оставили их на "Ёлке желаний", с которой снимал шары полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, двое юных жителей Екатеринбурга и двое тюменцев мечтали побывать в роли машинистов поездов и пожарных.

9-летнего Кирилла из Екатеринбурга ждала поездка на дизель-поезде "Орлан" - от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Шувакиша и обратно. Для мальчика также провели экскурсию по вокзалам обеих станций, показали кабинет директора на Шувакише и напоили чаем в буфете.

(2023)|Фото: t.me/urfo_info

10-летний Иван из Тюмени вместе с папой побывал в учебном центре Тюменской детской железной дороги. Мальчик – из династии железнодорожников, этой профессии посвятили себя его бабушка, дедушка, прадед и дяди.

(2023)|Фото: t.me/urfo_info

12-летняя екатеринбурженка Варвара и 6-летний тюменец Фёдор поделились с Дедом Морозом своей мечтой познакомиться с профессией сотрудника МЧС.

(2023)|Фото: t.me/urfo_info

Спасатели пригласили ребят к себе в гости: провели экскурсию по пожарной части, показали технику, вручили новогодние подарки.

(2023)|Фото: t.me/urfo_info

Теги: Елка желаний, Владимир Якушев


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