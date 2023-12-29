Попробовали себя в роли машинистов и пожарных: "Елка желаний" осуществила мечты маленьких уральцев

Сбылись новогодние желания еще четверых жителей УрФО. Ребята оставили их на "Ёлке желаний", с которой снимал шары полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, двое юных жителей Екатеринбурга и двое тюменцев мечтали побывать в роли машинистов поездов и пожарных.

9-летнего Кирилла из Екатеринбурга ждала поездка на дизель-поезде "Орлан" - от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Шувакиша и обратно. Для мальчика также провели экскурсию по вокзалам обеих станций, показали кабинет директора на Шувакише и напоили чаем в буфете.

10-летний Иван из Тюмени вместе с папой побывал в учебном центре Тюменской детской железной дороги. Мальчик – из династии железнодорожников, этой профессии посвятили себя его бабушка, дедушка, прадед и дяди.

12-летняя екатеринбурженка Варвара и 6-летний тюменец Фёдор поделились с Дедом Морозом своей мечтой познакомиться с профессией сотрудника МЧС.

Спасатели пригласили ребят к себе в гости: провели экскурсию по пожарной части, показали технику, вручили новогодние подарки.



