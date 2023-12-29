29 Декабря 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале произошел взрыв газа, ЧП не носит криминальный характер

Сегодня утром в Белоярском районе Свердловской области прогремел мощный взрыв бытового газа, ЧП не носит криминальный характер, на месте работают представители МВД, об этом сообщил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Сообщение поступило в территориальный ОВД в 09.30 местного времени от пожарной части, пожарные сообщили, что в частном доме по улице Будейская, 64, возможно, произошел взрыв бытового газа. На место было направлено несколько нарядов полиции, сыщики установили, что в результате взрыва пострадал хозяин жилища по имени Досмурат, 1979 года рождения.

По предварительным данным, мужнина злоупотребляет алкоголем, он включил плиту, чтобы приготовить пищу, и уснул. Когда в доме скопилось большое количество газа, произошел мощный взрыв и пеноблочное строение разрушилось, а сам хозяин с 45% ожогов тела был доставлен в реанимационное отделение больницы.

ЧП не носит криминальный характер, дом не был газифицирован, однако имел балонное газовое оборудование, уточнил Валерий Горелых.

Теги: взрыв газа, газовый баллон


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