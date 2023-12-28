Лолита рассказала, чем займется вместо отмененных концертов

Певица Лолита Милявская не будет терять время, освободившееся из-за отмененных выступлений. Она собирается заняться домашними делами.

"Всё от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать", _ сказала 60-летняя Лолита в интервью радио "Говорит Москва".

Ранее появились сообщения о том, что выступления Милявской на разных площадках начали отменять организаторы – из-за участия певицы в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.