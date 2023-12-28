28 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Нягани

В Нягани полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сегодня на улице Чернышова в районе пересечения с улицей Нагорная, по предварительным данным, водитель автомобиля Нива 1952 года рождения допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым пассажирским автобусом.

В результате ДТП водитель Нивы скончался на месте происшествия. Предварительно в автобусе пять пассажиров получили травмы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Теги: ДТП, уголовное дело, автобус, травмы, Нива, Нягань


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