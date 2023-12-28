Самолет "ЮТэйр" был вынужден вернуться в "Рощино" из-за отказа систем навигации

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", рейс "Тюмень - Урай" был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа систем навигации, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел накануне.

"После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета", — говорится в сообщении. После посадки был выполнен комплекс работ по обследованию самолета, поиску и устранению неполадок. По решению авиакомпании, к дальнейшей эксплуатации борт допущен.