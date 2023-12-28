В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет курения для подростков

Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев предлагает ввести пожизненный запрет курения с подросткового возраста.

"Мы придумываем одни защитные механизмы, а табачные корпорации придумают новые лазейки, как с вейпами, например. Зачем нам детей подсаживать на это? Если молодое поколение в возрасте 13-15 лет еще не имеет доступа к табаку и не является зависимым от этой продукции, то надо поставить пожизненный запрет", - заявил депутат в эфире подкаста "Законный вопрос".