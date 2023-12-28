Вынесен приговор поэту, обвинившему силовиков в пытках гантелей

Тверской суд Москвы вынес приговор поэтам Артему Камардину и Егору Штовбе – участникам так называемых "Маяковских чтений" в сентябре 2022 года.

Камардина приговорили к семи годам колонии, Штовбе – к пяти с половиной годам. Суд счел, что они виновны в "возбуждении вражды к членам вооруженных формирований ЛНР и ДНР", а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Камардин и Штовбе устроили декларацию своих произведений у памятника Маяковскому в Москве спустя два дня после объявления в России мобилизации. Силовики сочли их высказывания антироссийскими и антимобилизационными. После задержания дома у поэтов провели обыски. Еще через два дня появились видеозаписи с извинениями задержанных и других активистов, участвовавших в акции. В кадре они стояли со связанными руками.

Фигуранты дела заявили о пытках и побоях со стороны силовиков, девушка Камардина заявила, что поэта изнасиловали гантелей. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по этим заявлениям.

После оглашения приговора силовики задержали у здания суда девушку Камардина, а также журналистов НТВ, МСК1, Shot. Затем прессу отпустили.