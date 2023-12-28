28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

На Украине сообщили о подрыве в Черном море гражданского судна

Силы обороны юга Украины сообщили о том, что в Черном море подорвался на морской мине гражданский корабль, следовавший под флагом Панамы. Балкер направлялся под погрузку зерном к одному из дунайских портов.

Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. Экипажу оказана помощь – на борт доставлены врачи.

Пострадали два моряка. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние – удовлетворительное. К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт, говорится в telegram-канале Сил обороны юга Украины.

Теги: Силы обороны юга Украины, корабль, подрыв


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