На Украине сообщили о подрыве в Черном море гражданского судна

Силы обороны юга Украины сообщили о том, что в Черном море подорвался на морской мине гражданский корабль, следовавший под флагом Панамы. Балкер направлялся под погрузку зерном к одному из дунайских портов.

Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. Экипажу оказана помощь – на борт доставлены врачи.

Пострадали два моряка. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние – удовлетворительное. К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт, говорится в telegram-канале Сил обороны юга Украины.