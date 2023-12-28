28 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Путин планирует посетить Тюменскую область в следующем году

Президент России Владимир Путин планирует посетить Тюменскую область в 2024 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава государства во время заседания Государственного совета РФ заявил, что постарается посетить финал конкурса "Мастер года".

"Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - сказал президент.

В заседании Госсовета, которое было посвящено подведению итогов Года педагога и наставника, участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Владимир Путин, президент, Мастер года


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