Путин планирует посетить Тюменскую область в следующем году

Президент России Владимир Путин планирует посетить Тюменскую область в 2024 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава государства во время заседания Государственного совета РФ заявил, что постарается посетить финал конкурса "Мастер года".

"Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - сказал президент.

В заседании Госсовета, которое было посвящено подведению итогов Года педагога и наставника, участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор.