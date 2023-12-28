Более трети россиян смогут проголосовать на выборах президента дистанционно – Памфилова

Более трети российских избирателей (38 миллионов) смогут проголосовать на выборах президента дистанционно – с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ранее сообщалось, что ДЭГ будет проводиться в более чем 20 регионах, в том числе Москве.

Также Памфилова сообщила о текущей ситуации с регистрацией кандидатов. Пока документы подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев. Сегодня официально был зарегистрирован кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин – ему разрешили начать сбор подписей.