28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Более трети россиян смогут проголосовать на выборах президента дистанционно – Памфилова

Более трети российских избирателей (38 миллионов) смогут проголосовать на выборах президента дистанционно – с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ранее сообщалось, что ДЭГ будет проводиться в более чем 20 регионах, в том числе Москве.

Также Памфилова сообщила о текущей ситуации с регистрацией кандидатов. Пока документы подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев. Сегодня официально был зарегистрирован кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин – ему разрешили начать сбор подписей.

Теги: россияне, дэг, цик, выборы президента


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