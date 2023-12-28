28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Хуснуллин: Льготную ипотеку планируется продлить в отдельных регионах

Льготную ипотеку в России продлят только в регионах, где на нее невысокий спрос, а семейную - по всей стране, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, часть подходов к льготным ипотечным программам пересмотрят с 1 июля 2024 года.

«Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила", — сказал Хуснуллин.

Также вице-премьер сообщил, что объемы выдачи ипотеки в России могут сократиться после рекордного 2023 года.

"В следующем году будет немножко поменьше ипотеки, но все равно выработаем те подходы, которые позволят поддержать рынок ипотеки", — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Напомним, Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе повышен до 30% (до сих пор было минимум 20%). При этом процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки пока сохраняется в размере 8%. Максимальный размер льготного кредита теперь будет одинаковым для всех регионов - 6 млн руб., что снизит интерес к льготной ипотеке в столицах.

Теги: Хуснуллин, ипотека, льготная ипотека


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