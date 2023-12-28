ЦБ отменяет комиссию за переводы самому себе из других банков через СБП

Центральный банк России отменил комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП). Установлен лимит – бесплатными будут переводы до 30 млн руб. в месяц. Комиссия будет отменена с 1 мая 2024 года.

"Размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним — 100 тыс. руб. в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.", - говорится в сообщении регулятора.

С 1 апреля 2024 года также банки освобождаются от уплаты комиссий по некоторым операциям в СБП.