Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь – с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.

Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3.00.

На Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД – до 3.00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев – до 3.30, написал Собянин в своем telegram-канале.