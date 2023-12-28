28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловские подростки взяли золото и серебро на первенстве Азии по шахматам

Юный шахматисты из Верхней Салды и Екатеринбурга стали лучшими на первенстве Азии. Подопечные фонда "Дети России" взяли золото, обойдя 627 игроков из 28 стран, в том числе и 70 россиян. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе фонда.

Первенство Азии проходило декабря в Эль-Айне (ОАЭ). Свои способности по классическим шахматам демонстрировали мальчики и девочки до 8, 10, 12 лет, а также юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Лучшим стал уроженец Верхней Салды Алексей Прохоров, обойдя соперников до 14 лет в игре с классическим контролем времени. Серебро же взял Прохор Москвинов из Екатеринбурга – в быстрых шахматах среди мальчиков до 12 лет.

Как рассказал наставник "Клуба юных чемпионов" Сергей Журавлев, результаты Прохора были ожидаемы, так как он шел на первенство уже будучи чемпионом мира по блицу среди мальчиков до 12 лет. А вот победа Алексея стала настоящей сенсацией – это его дебют на соревнования такого уровня. Исключительно одаренный и старательный юноша смог так успешно стартовать в том числе благодаря занятиям в Клубе и учебно-тренировочным сборам, которые проходили в марте под эгидой фонда "Дети России". После высокого результата на первенстве Азии парень вошел в сборную России и теперь будет получать поддержку от государства.

"Поздравляем ребят и радуемся их успехам. Радуемся не только за детей, но и за их родителей, наставников. Прекрасно, что на нашем шахматном небосклоне зажигаются новые яркие звездочки, что таланты одаренных спортсменов раскрываются и находят дорогу к большим победам", – отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Напомним, что проект "Клуб юных чемпионов" был создан для поддержки талантливых игроков и развития спорта высших достижений в Свердловской области. Для этого детям не обязательно переезжать в один город – все занятия проходят удаленно, и только перед важными состязаниями школьники встречаются на учебно-тренировочных сборах. Каждый год воспитанники показывают отличные результаты на турнирах разного уровня.

Теги: первенство Азии, шахматы, золото, серебро


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