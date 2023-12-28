Ученые из России обновят в Антарктиде зимовочный комплекс

Первое за много лет масштабное обновление станции на полюсе холода планеты планируют закончить во время 70-й Российской антарктической экспедиции.

"У нас готовность первой очереди, модулей C, D, E составляет уже больше 95%, модули А, В собираются согласно плану", - приводит ТАСС слова директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александра Макарова.

В конце января станцию введут в опытную эксплуатацию.