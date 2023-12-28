В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле запустят четыре бесплатных трамвая

Для жителей Нижнего Тагила в ночь на 1 января запустят четыре бесплатных трамвайных маршрута. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

МУП "Тагильский трамвай" продлил работу маршрутов №1, 3, 10 и 15. Из центра горожане смогут уехать в сторону Вагонки, Гальянки, Выи и Красного Камня. Предполагается следующее расписание:

№1 (УВЗ – улица Островского) – выход из депо УВЗ в 01.55, отправление с остановки "Островского" в 02.40;

№3 только по большому кольцу (улица Островского – проспект Ленина – Красный Камень – Выя – улица Островского) – отправление с "Островского" в 00.15, 00.53, 01.31, 02.10, 02.48;

№10 (УВЗ – Пихтовые горы) – выход из депо УВЗ в 01.15, 02.30, 03.18, отправление с "Ильича" в 01.36, 02.52 и 03.39;

№15 (Новая Кушва – ГГМ) – выход из депо "Новая Кушва" в 00.35 и 02.07, отправление с ГГМ в 01.20 и 02.49.

В мэрии также добавили, что в новогоднюю ночь в городе оставят уличное освещение.