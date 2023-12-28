28 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

В Якутии Ан-24 по ошибке сел на Колыму

В Якутии Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" по ошибке совершил посадку на замерзшую Колыму.

Борт должен был совершить полет по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск, но при заходе на посадку "уклонился вправо от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма". В восточном СУТ СКР сообщили, что пострадавших нет. На борту находились 30 пассажиров (в том числе двое детей) и четыре члена экипажа.

Пока СКР проводит доследственную проверку, может быть возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Росавиация уже квалифицировала инцидент как серьезный и создала специальную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

Ан-24 авиакомпании Полярные авиалинии.(2023)|Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Теги: ан-24, колыма, ошибка, посадка


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