Глава СКР потребовал доложить о 17-часовых пробках на трассе Екатеринбург - Пермь

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал выяснить обстоятельства, которые привели к 12-километровым пробкам на трассе Екатеринбург - Пермь.

Напомним, что из-за снегопада и неочищенных дорог на Ново-Московском тракте уже третий день можно наблюдать многокилометровые пробки. Водители вынуждены простаивать по 17 часов в ожидании хоть какого-то движения.

По данному факту следственными органами по Свердловской области уже проводится проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе процессуальной проверки.