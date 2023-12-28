В Нижневартовске ликвидировали коммунальную аварию

В Нижневартовске ликвидировали последствия коммунальной аварии на ул. Дружбы Народов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

По информации "Горэлектросеть", накануне вечером была выявлена утечка теплоносителя на магистральном трубопроводе ТС. Под временное отключение горячей воды попали дома с адресами: ул. Дружбы Народов 7, 9, 13, 15, 15А, 17; ул. Омская 58, 60, 62.

Дорожные службы работали на месте для локализации разлива воды на проезжей части.

Восстановительные работы были завершены ночью, в 04.00, подача ГВС и отопления запущенa по стандартной схеме.