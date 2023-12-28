28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На месте Среднеуральского женского монастыря откроют подворье 

По решению Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода, на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря откроется подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Об этом в своем Telegram-канале написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Открыть подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря (ныне Архиерейское подворье Покрова Пресвятой Богородицы города Среднеуральска Екатеринбургской епархии)", - говорится в решении Синода.

С такой инициативой выступили сам екатеринбургский владыка и Преосвященный митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, в октябре Среднеуральскому женскому монастырю, построенному бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), дали новое название. По решению Священного Синода РПЦ, теперь он носит название - Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области.

27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих признали виновными.

В феврале решение было обжаловано. Адвокатами Сергия было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Однако в этом им было отказано. В прошлом месяце Московский городской суд все же сократил сроки пребывания в заключении.

Теги: Среднеуральский, женский монастырь, подворье, патриарх Кирилл, Священный Синод


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