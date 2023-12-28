Тобольский депутат умер, упав с высоты третьего этажа

Зампредседателя Тобольской городской думы, владелец базы отдыха "Винокурово" Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске. Информацию о смерти депутата подтвердили и в думе, и в мэрии.

Тело парламентария было обнаружено вчера днем, во дворе дома на ул. Кедровая.

Как сообщает telegram-канал Baza, по версии следствия, он выпал из окна третьего этажа своего дома.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что именно стало причиной его падения.

Депутату было 46 лет.