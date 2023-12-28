28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО могут разрешить в 2024 году

В России могут разрешить использовать бывшие в употреблении запасные части при ремонте по ОСАГО.

Как заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, это может произойти к концу 2024 года. Он считает, что повторное применение определенных комплектующих не повысит риски.

Стоит учитывать, что средний возраст отечественного автопарка — 15 лет. "Мы привлекли в работу научно-исследовательский институт автотранспорта. В июле 2024-го мы получим список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины. А также пояснения, как следует оценивать состояние таких запчастей, чтобы решить, можно ли их безопасно применять", — указал он.

После этого ВСС с инициативой скорректировать нормативные документы и закон, чтобы разрешить в ряде случаев повторно применять автомобильные детали. Данный вопрос будет обсуждаться с Банком России, Минфином и Минтрансом, сообщают "Известия".

Ранее Совет Федерации поддержал создание индустрии восстановления запчастей.

Теги: ОСАГО, страховка, автомобили


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