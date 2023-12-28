В России начнут блокировку просрочки на кассах

В России начнут блокировать просроченные и нелегальные товары на кассах торговых точке.

Это произойдет с 2024 года. Мера затронет молочную и табачную продукцию, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Занимающиеся разработкой ПО для этих целей компании уже обновили торговое оборудование для магазинов. Готовность блокировки подтвердили в X5 Group, "Ленте", "О’Кей" и "Магните". Кассы прошли проверку, механизм будет внедрен уже в январе.

Ретейл будет отправлять товары с истекшим сроком годности на утилизацию или продавать некоторые из них сельхозпроизводителям, сообщают "Известия".

Напомним, ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова сообщил, что размер информации на продуктах питания о сроках годности и датах изготовления нужно увеличить до 20% от площади потребительской упаковки.