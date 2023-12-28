28 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать спиртные напитки навынос по аналогии с магазинами.

Об этом следует из обращения Титова и президента федерации Игоря Бухарова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. В правительстве РФ сообщили, что направили предложение в Министерство финансов для подготовки ответа.

Сегодня предприятия общественного питания и розничные магазины должны получать разные лицензии для торговли алкоголем. В обращении указывается, что данное ограничение было создано много лет назад, когда отсутствовала Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), отслеживающая каждую продажу и закупку алкогольной продукции.

В настоящее время торговля навынос запрещена, что противоречит общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане, следует из документов.

В обращении утверждается, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах, — реализация алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы. Авторы инициативы уверены, что мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам — найти своих покупателей, сообщает РБК.

Теги: алкоголь, рестораны


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