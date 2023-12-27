Житель Омска получил 15 лет колонии за поджоги машин с символикой Z
Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания вынес приговор омичу, обвиняемому в поджоге автомобилей с символикой Z.
Мужчина приговорен к 15 годам колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, сообщает РИА Новости.
В ноябре 2022 года омич совершил в городе серию поджогов автомобилей с символикой Z. Мужчину задержали при попытке поджога трансформаторной будки, которая питает жилые дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер.
Поджигатель признался, что совершал поджоги в целях устрашения жителей региона, а также пытался таким способом добиться прекращения СВО.
В прошлом году сообщалось, что в Екатеринбурге "пробандеровски настроенная группировка" поджигает автомобили с буквой Z. Поджоги произошли в Чкаловском районе уральской столицы.