27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Омска получил 15 лет колонии за поджоги машин с символикой Z

Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания вынес приговор омичу, обвиняемому в поджоге автомобилей с символикой Z.

Мужчина приговорен к 15 годам колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2022 года омич совершил в городе серию поджогов автомобилей с символикой Z. Мужчину задержали при попытке поджога трансформаторной будки, которая питает жилые дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер.

Поджигатель признался, что совершал поджоги в целях устрашения жителей региона, а также пытался таким способом добиться прекращения СВО.

В прошлом году сообщалось, что в Екатеринбурге "пробандеровски настроенная группировка" поджигает автомобили с буквой Z. Поджоги произошли в Чкаловском районе уральской столицы.

Теги: омск, поджигатель машин с символикой Z


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