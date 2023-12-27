27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Издательство "Эксмо" оштрафовали почти на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*.

Как сообщает ТАСС, ООО "Издательство "Эксмо" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений).

Причину составления протокола в суде не уточнили.

Напомним, 30 ноября Верховный суд РФ признал экстремистской организацию ЛГБТ* и запретил ее.

Ранее сообщалось, что отношение граждан России к ЛГБТ-сообществу* стало более негативным. Как считают правозащитники, это влияние закона о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", который был принят десять лет назад и существенно ужесточен в 2022 году.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Теги: эксмо, лгбт, штраф


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