СМИ: Потанин мог войти в капитал головной компании "Яндекса"

Один или несколько потенциальных инвесторов "Яндекса" могли войти в капитал головной нидерландской компании Yandex N.V., сообщает Forbes со ссылкой на источники. Один из возможных покупателей ценных бумаг - президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" миллиардер Владимир Потанин.

Торговля акциями Yandex N.V. на американской бирже Nasdaq приостановлены с 28 февраля 2022 года. Сделки с этими бумагами проходят на внебиржевом рынке. О предположительной скупке акций Yandex N.V. Потаниным собеседникам Forbes стало известно летом.

К середине декабря российские инвесторы могли аккумулировать примерно 45% акций Yandex N.V., считает источник.

Потанин назывался среди участников пула потенциальных покупателей разделенного "Яндекса".