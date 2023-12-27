Составлен портрет среднестатистического мобилизованного россиянина

Минобороны России составило потрет среднестатистического мобилизованного россиянина. Им оказался работающий мужчина со средним или средним специальным образованием в возрасте около 35 лет, передает РБК со ссылкой на материалы сборника "Армия в цифрах – 2023".

Ведомство сообщает, что всего в рамках мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Только 33 тыс. из них пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).

Работа на момент начала мобилизации была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более десяти лет.