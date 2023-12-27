Попова: Мир вокруг России горит корью, вирусы завезли из 16 стран

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России "горит" корью.

"Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран", - сказала она в эфире канала "Россия 24".

Случаев завоза с последующим распространением, по словам Поповой, было зарегистрировано 123.

"Это говорит о том, что мир вокруг горит корью", - отметила глава Роспотребнадзора. Она добавила, что корью в России болеют непривитые, ситуация оценивается как контролируемая.

Отметим, в России ситуация по заболеваемости корью осложнилась с начала года. При этом вакцин в некоторых регионах не хватает. Так, жители Свердловской области до сих пор остаются не обеспечены вакцинами от кори и ветряной оспы. В детских поликлиниках дефицит препаратов отмечают уже на протяжении нескольких месяцев. В качестве причин дефицита медики называют отсутствие необходимых компонентов и перебои поставок.