27 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга засудил судебных приставов из-за сорвавшегося отпуска

В Екатеринбурге службу судебных приставов обязали выплатить мужчине более 340 тысяч рублей из-за его несостоявшегося отпуска.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в ноябре прошлого года житель уральской столицы Михаил купил путевку в ОАЭ почти за 325 тысяч рублей, но отпуск сорвался. В аэропорту Кольцово на таможенном контроле он вдруг узнал, что постановлением судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП ему запрещен выезд из России.

Поводом стало судебное решение о возложении на Михаила обязанности в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу разработать проект освоения лесов и получить на него положительное заключение госэкспертизы. Речь шла о предоставленном в аренду земельном участке лесного фонда. Пристав посчитал, что решение не было исполнено в срок, и запретил уральцу покидать страну.

В дальнейшем Михаил сначала в судебном порядке добился признания незаконным постановления о запрете выезда. После он обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к ФССП России и главному управлению Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Мужчина потребовал взыскания убытков за несостоявшийся отдых, а также компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.

В итоге суд частично удовлетворил иск. В пользу Михаила с ФССП России были взысканы убытки – 324 тысячи 900 рублей, компенсация морального вреда 10 тысяч рублей и судебные расходы – около 6,5 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию, однако рассмотревший материалы дела Свердловский облсуд оставил решение Кировского райсуда без изменений.

Теги: приставы, отпуск, иск, суд


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