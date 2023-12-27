27 Декабря 2023
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Фото: admsurgut.ru

Андрей Филатов рассказал о своих правилах в рабочей и семейной жизни

Глава Сургута Андрей Филатов высказался о правилах, которыми пользуется в рабочей и семейной жизни.

"Надо работать на результат, не 24 часа в сутки, а головой",- сказал Андрей Филатов в интервью каналу "Сургут 24". По его мнению, уровень профессиональной стрессовости – очень высокий: изменчивость ситуации, поиск новых решений, и для баланса в этих вещах следует находить время для отдыха и пополнения сил.

"Потому что, на мой взгляд, жизнь не равно карьера, жизнь намного шире, чем карьера. Это еще близкие, это друзья, это собственное хобби, это собственное представление о внутреннем балансе. Убежден, что для того, чтобы развиваться, нужно иногда время вне работы, чтобы развиваться сильным, полноценным, уверенным человеком", - сказал Андрей Филатов.

андрей филатов(2023)|Фото: admsurgut.ru

Он добавил, что во время новогодних праздников останется в Сургуте. Он планирует вместе с семьей выехать с ночевкой в Тайгу. «Люблю Сибирь, люблю наш край. Редко сейчас получается, но когда удается мы выезжаем в Тайгу, покататься, с ночевкой. Я отдыхаю при таких обстоятельствах», — поделился глава города Сургута.

Напомним, ранее NEFT писала, что специалисты из Финансового университета при Правительстве России отнесли Сургут к территории с самым высоким качеством жизни.

Теги: Андрей Филатов, Сургут, глава, мэр, правила жизни


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