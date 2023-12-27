Градозащитника Букина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ по иску Александра Новикова

Председателя местного градозащитного сообщества "Уральский хронотоп" Олега Букина оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ранее мы писали, что Букина обвинили по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП, но подробности дела не раскрывались. Сам градозащитник о подробностях тоже не знал, однако накануне перед заседанием опубликовал вероятную причину претензии к своей персоне.

По его словам, истцом выступил некий Александр Новиков - собственник помещений по ул. Малышева, 38. По крайней мере, как заявляет Букин, именно так тот назвал себя в другом исковом заявлении, где оспаривал принятие на государственную охрану данного здания в качестве памятника истории и культуры. Суд состоялся в сентябре 2022 года, и дел Новиковым было проиграно.

"Я участвовал в судебных заседаниях в качестве третьего лица как председатель правления СООООКН "Уральский хронотоп", поддерживал доводы ответчика (госоргана). По заказу "Уральского хронотопа" ранее была проведена государственная историко-культурная экспертиза, на основании которой выявленный памятник и был включен госорганом в единый государственный реестр объектов культурного наследия с наименованием "Дом Поповичевых", - пояснил Букин.

Он добавил, что Новиков обнаружил его записи в соцсетях, "просматривая свою личную страницу в Контакте" и, по всей видимости, они показались ему сомнительными.