Чемезов: Ведутся работы над повышением огневой мощи танка Т-14 "Армата"

Ведутся работы по значительному повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В будущем "Армата" станет еще более грозным оружием", - заявил он в интервью РИА Новости. "Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - отметил глава "Ростеха".

В конце апреля сообщалось, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" в зоне спецоперации для ведения огня по украинским позициям. По словам источника, танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.