Под самый Новый год в Новосибирске новоселье - сдан в эксплуатацию еще один долгострой

В Новосибирске под конец 2023 года стало на один долгострой меньше — в Октябрьском районе областной столицы введен в эксплуатацию дом № 6 по ул. Вилюйская. Это стало возможным благодаря взаимодействию Правительства региона с ППК «Фонд развития территорий». Новоселье в долгожданных квартирах отметят 46 семей, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов и директор регионального фонда защиты прав дольщиков Елена Васильева посетили стройплощадку объекта, оценили проделанную строителями работу по достройке объекта и пообщались с новоселами. Дом введен в эксплуатацию 26 декабря 2023 года.

Дмитрий Богомолов отметил, что дом по ул. Вилюйская, 6 в Новосибирске – один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». Два дома – по ул. Калинина, 18 в г. Обь и дом № 12 в микрорайоне «Закаменский» – уже введены в эксплуатацию. На остальных объектах развернуты активные работы по достройке.

«По решению Наблюдательного совета федерального «Фонда развития территорий» проблемы 33 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании Фонда: по 25 домам осуществляются выплаты, дольщики 8 долгостроев получат своё жильё в достроенных домах. Практически всем дольщикам компенсации уже выплачены – на сегодняшний день это уже 2 145 граждан, сумма выплат составила порядка 5 млрд рублей. После завершения строительства восьми объектов свои долгожданные квартиры получат более 1,5 тысяч дольщиков региона», – отметил Дмитрий Богомолов.

Генеральным подрядчиком при достройке дома по ул. Вилюйская, 6, история которого длится с 2016 года, выступал ООО «СМРстрой» (входит в ГК «Первый строительный фонд»). Строители четко, в срок и с соблюдением качества достроили объект, на завершение его строительства было направлено более 433 млн рублей.

Дмитрий Богомолов отметил, что с начала 2023 года благодаря применению Правительством региона целого ряда механизмов – реализации МИПов, взаимодействию с ППК «ФРТ» и субсидированию ЖСК на благоустройство, техприсоединение к коммуникациям и установку лифтов, – восстановлены права почти 2 тысяч граждан.