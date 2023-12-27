27 Декабря 2023
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Фото: nakanune.ru

На заводе Tesla робот напал на рабочего и ранил его

На заводе Tesla в Техасе случилось то, чего так боялся Илон Маск: робот "напал" на человека. ЧП произошло еще в 2021 году, но известно о нем стало только сейчас.

Инцидент случился на заводе Giga Texas недалеко от Остина. По данным DailyMail, на мужчину "напала" машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Робот прижал человека, который занимался переподключением двух отключенных роботов, а затем вонзил свои металлические "когти" в спину и руку рабочего. Очевидцы заявили, что все вокруг было залито кровью, у пострадавшего была открытая рана на левой руке.

Издание отмечает, что все это время Tesla не сообщала в регулирующие органы о произошедшем и вообще о каких-либо травмах и несчастных случаях на производстве, связанных с роботами. Таким образом компания Маска пыталась избежать лишения налоговых льгот, положенных за отсутствие производственного травматизма. В отчет не попала даже смерть рабочего, произошедшая еще при строительстве завода в 2018 году – мужчина скончался от теплового удара.

Теги: tesla, робот, илон маск


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