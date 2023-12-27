ДТП с пассажирским автобусом на Серовском тракте привело к смерти

Сегодня ранним утром на 154 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" Нижнетагильского района произошло смертельное ДТП. Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, произошло столкновение пассажирского автобуса и грозовика.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса маршрута "Тюмень - Краснотурьинск" врезался в попутно двигающийся грузовой тоннар. В результате аварии водитель автобуса погиб. В этот момент в салоне находилось 15 пассажиров, пятерым из которых потребовалась помощь медиков.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и СМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В областном имнздраве позднее сообщили, что на момент ДТП в автобусе находилось 18 человек и помощь потребовалась шестерым: четыре человека увезли в Демидовскую ГБ, двух - в ГБ 4 Нижнего Тагила. После осмотра всех пациентов и оказания им неотложной помощи четыре пассажира в состоянии средней тяжести госпитализированы в стационар с различными травмами для дальнейшего лечения. Еще два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются.