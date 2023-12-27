27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Импорт китайского чая на Урал вырос более чем в 8 раз

В 2023 году на Урал из КНР прибыло большое количество чая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, было ввезено 60 тонн более чем на 100 тысяч долларов. Для сравнения, в прошлом году общий вес прибывшего на Урал китайского чая составил 7 тонн, а стоимость – 21 тысячу долларов. Таким образом, импорт увеличился более чем в 8 раз.

"Судя по весовым характеристикам ввезенной продукции, на Урале предпочитают зеленый чай: его ввезли существенно больше. На долю зеленого чая пришлось 48 тонн, а черного – 12 тонн", - отметил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, что с начала этого года поставки китайских легковых автомобилей на Урал выросли почти в пять раз. В свою очередь, уральские производители нарастили поставки шоколадных конфет и сладостей в Китай.

Теги: чай, импорт, Китай, Урал


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