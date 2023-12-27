27 Декабря 2023
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Фото: Роскосмос

Российские ученые предлагают Роскосмосу отправить на Луну сразу два аппарата

Российские ученые предлагают подстраховаться и "для надежности" отправить два аппарата "Луна-27" на спутник Земли. Пока Роскосмос только рассматривает такой вариант, решение будет зависеть от объемов финансирования лунной программы, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год в сроках стоит", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

В 2023 году Россия запустила к Луне миссию "Луна-25", но она потерпела крушение. Позже выяснилось, что на модуле при посадке не включились акселерометры и не передали информацию, нужную для выключения двигателя. В результате аппарат разбился.

Теги: роскосмос, лунная программа, луна-27, юрий борисов


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