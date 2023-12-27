27 Декабря 2023
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Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде России

Активисты абхазской оппозиции выступили против ратификации соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. У здания парламента Абхазии 26 декабря вечером несколько сотен людей заявили о начале бессрочной акции протеста, пишут "Известия".

По данным издания, к зданию стянуты полицейские, медики и военные.

Оппозиционеры заявляют, что не против самого соглашения, по которому госдача находится в бессрочной аренде у РФ с 1990-х годов. Они выступают именно за изменение документа, считая его противоречащим конституции республики.

Госдача в Пицунде находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года. Еще одно соглашение - о передаче России этого имущественного комплекса на безвозмездной основе, а также аренде земельных участков и прилегающего участка акватории моря - было подписано в Москве в январе 2022 года. Его ратификация и будет рассматриваться в парламенте Абхазии, поясняет РБК.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой находится дача. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО, отметил посол.

Теги: абхазия, митинг, протесты, госдача, пицунда


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