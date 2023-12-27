В Екатеринбурге вооруженный обрезом мужчина пытался ограбить банк

В Екатеринбурге неизвестный мужчина с обрезом попытался ограбить отделение банка. Однако унести деньги ему не удалось.

Как пишет Telegram-канал Baza, вечером 26 декабря в отделение "Россельхозбанка" на улице Чайковского зашел человек, чье лицо было обмотано шарфом, на голове был капюшон, а в руках – обрез двуствольного ружья. Мужчина прошел к кассе и через окошко потребовал у менеджеров отдать ему все деньги. Те нажали тревожную кнопку, но наличные грабителю отдавать отказались. Тогда визитер дважды выстрелил в потолок, после чего ушел из банка.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники охранного предприятия. С момента нажатия тревожной кнопки до их приезда прошло 10 минут, но злоумышленник успел скрыться. Сейчас его ищут.