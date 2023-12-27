Миллер: Россию полностью газифицируют к 2030 году

Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена.

Об этом сообщил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. По словам главы компании, уровень газификации в стране к началу 2024 года составит 89% из ста технически возможной сетевой газификации. За уходящий год газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тыс. км магистральных газопроводов, сообщат РИА "Новости".

Ранее президент России заявил, что работа по газификации будет продолжена.

Ранее число заявок на так называемую социальную догазификацию в России перевалило за 1 млн. более 930 тыс. из них переведены в договоры, почти 660 тыс. исполнены.