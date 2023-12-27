Первый пуск "Ангары-5" с "Восточного" состоится в марте 2024 года

Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-5" российского производства с космодрома "Восточный" запланировали на март 2024 года.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, ракета вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути.

Отмечается, что второй этап строительства космодрома и стартовый комплекс для запуска "Ангары-5" готов почти на 100%.

В 2020 году стало известно о планах Роскосмоса по увеличению финансирования проекта "Ангара" и стартов ракеты с космодрома "Восточный". На эти цели до 2026 года планируется выделить 45,5 млрд руб., тогда, как ранее— 26,2 млрд руб. Кроме того, изготовление первой модернизированной ракеты "Ангара-А5М" будет стоить 6 млрд руб. Ее планируется создать в 2023–2024 годах.